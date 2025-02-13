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СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова - РИА Новости, 13.02.2025
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Культура
 
10:39 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/porgina-1999037448.html
СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова
СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова - РИА Новости, 13.02.2025
СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова
Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, проходила лечение из-за проблем с легкими, пишет SHOT. "Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:39:00+03:00
2025-02-13T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, проходила лечение из-за проблем с легкими, пишет SHOT. "Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость", — говорится в публикации. В итоге ее госпитализировали в пульмонологическое отделение в московскую больницу, там у нее выявили хрипы при дыхании, но через неделю выписали. Сейчас Поргина дома и лечится по рекомендациям врачей, пишет Shot.
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новости культуры, общество, россия
Культура, Новости культуры, Общество, Россия
СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова

SHOT: актриса Людмила Поргина попала в больницу из-за проблем с легкими

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Поргина
Актриса Людмила Поргина - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса Людмила Поргина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, проходила лечение из-за проблем с легкими, пишет SHOT.

"Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость", — говорится в публикации.

В итоге ее госпитализировали в пульмонологическое отделение в московскую больницу, там у нее выявили хрипы при дыхании, но через неделю выписали.

Сейчас Поргина дома и лечится по рекомендациям врачей, пишет Shot.
 
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