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СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова

СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова - РИА Новости, 13.02.2025

СМИ узнали о госпитализации вдовы Караченцова

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, проходила лечение из-за проблем с легкими, пишет SHOT. "Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, проходила лечение из-за проблем с легкими, пишет SHOT. "Поргина пожаловалась врачам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость", — говорится в публикации. В итоге ее госпитализировали в пульмонологическое отделение в московскую больницу, там у нее выявили хрипы при дыхании, но через неделю выписали. Сейчас Поргина дома и лечится по рекомендациям врачей, пишет Shot.

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