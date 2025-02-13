Кандидат в президенты Польши выступил против релокации мигрантов из ЕС
Тшасковский: релокации в Польшу нелегальных мигрантов из стран ЕС не будет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский
Мэр Варшавы, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский . Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Релокации в Польшу нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза не будет, заявил кандидат в президенты страны от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
"Не будет релокации в Польшу никаких мигрантов. Мы приняли миллионы мигрантов с Украины и выполнили свои обязательства от имени Европейского союза", - сказал Тшасковский, встречаясь с избирателями в Варшаве.
Он отметил, что Польша потратила миллиарды евро на украинских мигрантов. "Если бы Европейский союз хотел нам доплачивать за это, за наши усилия, за то, что мы взяли ответственность за восточную границу, то в польский бюджет должны поступить миллиарды", - добавил Тшасковский.
"Если речь идет о постановлениях Миграционного пакта, касающиеся релокации, то в случае Польши они не войдут в жизнь, ибо мы от имени Евросоюза сделали намного больше, чем какие-либо другие страны ЕС", - заключил он.
Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.
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