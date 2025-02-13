https://ria.ru/20250213/polsha-1999195337.html

Кандидат в президенты Польши выступил против релокации мигрантов из ЕС

Кандидат в президенты Польши выступил против релокации мигрантов из ЕС - РИА Новости, 13.02.2025

Кандидат в президенты Польши выступил против релокации мигрантов из ЕС

Релокации в Польшу нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза не будет, заявил кандидат в президенты страны от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:54:00+03:00

2025-02-13T17:54:00+03:00

2025-02-13T17:54:00+03:00

в мире

польша

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рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 13 фев – РИА Новости. Релокации в Польшу нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза не будет, заявил кандидат в президенты страны от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. "Не будет релокации в Польшу никаких мигрантов. Мы приняли миллионы мигрантов с Украины и выполнили свои обязательства от имени Европейского союза", - сказал Тшасковский, встречаясь с избирателями в Варшаве. Он отметил, что Польша потратила миллиарды евро на украинских мигрантов. "Если бы Европейский союз хотел нам доплачивать за это, за наши усилия, за то, что мы взяли ответственность за восточную границу, то в польский бюджет должны поступить миллиарды", - добавил Тшасковский. "Если речь идет о постановлениях Миграционного пакта, касающиеся релокации, то в случае Польши они не войдут в жизнь, ибо мы от имени Евросоюза сделали намного больше, чем какие-либо другие страны ЕС", - заключил он. Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.

https://ria.ru/20241205/varshava-1987522625.html

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