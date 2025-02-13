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В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом

В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом - РИА Новости, 13.02.2025

В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стал "большой победой" российского лидера, пишет газета New York... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:20:00+03:00

2025-02-13T16:20:00+03:00

2025-02-13T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стал "большой победой" российского лидера, пишет газета New York Times. "Путин одержал большую победу... В ходе продолжительного телефонного разговора в среду президент Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир", - говорится в публикации. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998957268.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире