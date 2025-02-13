https://ria.ru/20250213/pobeda-1999152858.html
В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом
В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом - РИА Новости, 13.02.2025
В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом
Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стал "большой победой" российского лидера, пишет газета New York... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:20:00+03:00
2025-02-13T16:20:00+03:00
2025-02-13T16:46:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e981ed81ed116ce7690dc97ca1a5c5.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом стал "большой победой" российского лидера, пишет газета New York Times. "Путин одержал большую победу... В ходе продолжительного телефонного разговора в среду президент Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир", - говорится в публикации. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250212/peregovory-1998957268.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994883895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fcd6d6fa0575f4eda5b68f77843cd1f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В NYT заявили о большой победе Путина после разговора с Трампом
NYT: разговор с Трампом стал большой победой Путина