https://ria.ru/20250213/plotina-1999240645.html

К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина

К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина - РИА Новости, 13.02.2025

К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина

Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со ссылкой на местные власти. Газета напоминает, что в апреле 2023 году в округе Сомерсет с рельсов сошел поезд. В результате инцидента произошел разлив 1,8 тыс литров дизельного топлива, нанесший ущерб окружающей среде. "Сход поезда... был вызван чрезмерным объемом воды, которая протекла через бобровую плотину и размыла часть пути", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что объявление о плотине, скорее всего, является последним обновлением по инциденту.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992625828.html

https://ria.ru/20241012/chikago-1977723298.html

мэн (штат)

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