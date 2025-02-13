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К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина - РИА Новости, 13.02.2025
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21:27 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/plotina-1999240645.html
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина - РИА Новости, 13.02.2025
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина
Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:27:00+03:00
2025-02-13T21:27:00+03:00
в мире
мэн (штат)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со ссылкой на местные власти. Газета напоминает, что в апреле 2023 году в округе Сомерсет с рельсов сошел поезд. В результате инцидента произошел разлив 1,8 тыс литров дизельного топлива, нанесший ущерб окружающей среде. "Сход поезда... был вызван чрезмерным объемом воды, которая протекла через бобровую плотину и размыла часть пути", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что объявление о плотине, скорее всего, является последним обновлением по инциденту.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992625828.html
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в мире, мэн (штат), сомерсет, сша
В мире, Мэн (штат), Сомерсет, США
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина

Причиной схода поезда с разливом топлива в США в 2023 году была бобровая плотина

© Фото : Rockwood Fire and RescueКрушение поезда с опасными веществами в американском штате Мэн, 15 апреля 2023
Крушение поезда с опасными веществами в американском штате Мэн, 15 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Rockwood Fire and Rescue
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со ссылкой на местные власти.
Газета напоминает, что в апреле 2023 году в округе Сомерсет с рельсов сошел поезд. В результате инцидента произошел разлив 1,8 тыс литров дизельного топлива, нанесший ущерб окружающей среде.
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"Сход поезда... был вызван чрезмерным объемом воды, которая протекла через бобровую плотину и размыла часть пути", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что объявление о плотине, скорее всего, является последним обновлением по инциденту.
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