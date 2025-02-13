https://ria.ru/20250213/plotina-1999240645.html
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина - РИА Новости, 13.02.2025
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина
Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:27:00+03:00
2025-02-13T21:27:00+03:00
2025-02-13T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, был вызван бобровой плотиной, сообщает местное издание Bangor Daily News со ссылкой на местные власти. Газета напоминает, что в апреле 2023 году в округе Сомерсет с рельсов сошел поезд. В результате инцидента произошел разлив 1,8 тыс литров дизельного топлива, нанесший ущерб окружающей среде. "Сход поезда... был вызван чрезмерным объемом воды, которая протекла через бобровую плотину и размыла часть пути", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что объявление о плотине, скорее всего, является последним обновлением по инциденту.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992625828.html
https://ria.ru/20241012/chikago-1977723298.html
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в мире, мэн (штат), сомерсет, сша
В мире, Мэн (штат), Сомерсет, США
К сходу поезда в США в 2023 году привела бобровая плотина
Причиной схода поезда с разливом топлива в США в 2023 году была бобровая плотина