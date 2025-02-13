https://ria.ru/20250213/plennyy-1999017969.html
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный - РИА Новости, 13.02.2025
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный
Властям в Киеве следует признать суверенитет России над потерянными территориями, заявил пленный военнослужащий ВСУ Валентин Макаренко, об этом сообщило... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:26:00+03:00
2025-02-13T09:26:00+03:00
2025-02-13T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Властям в Киеве следует признать суверенитет России над потерянными территориями, заявил пленный военнослужащий ВСУ Валентин Макаренко, об этом сообщило Минобороны РФ."Признать все ошибки Украины, которые делались по поводу Донбасса, отдать вот эти все земли, Донбасс, эту всю часть, Крым, то есть признать, что это территория России", - сказал Макаренко.Он рассказал, что был мобилизован и объявлен в розыск. Будущий пленный решил, что лучше служить пограничником, потому что считал, что там "войны не было", а в противном случае его отправили бы в Донбасс "штурмовать посадки". За то, чтобы попасть в пограничники, пришлось заплатить две тысячи долларов, признался Макаренко. "Двоих наших убили. А шестерых нас забрали в плен", - рассказал Макаренко о том, как в Курской области закончилась его служба.
https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html
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в мире, донбасс, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный
Пленный Макаренко: Киев должен признать потерянные территории российскими