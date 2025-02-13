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Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 13.02.2025 (обновлено: 09:27 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/plennyy-1999017969.html
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный - РИА Новости, 13.02.2025
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный
Властям в Киеве следует признать суверенитет России над потерянными территориями, заявил пленный военнослужащий ВСУ Валентин Макаренко, об этом сообщило... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:26:00+03:00
2025-02-13T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Властям в Киеве следует признать суверенитет России над потерянными территориями, заявил пленный военнослужащий ВСУ Валентин Макаренко, об этом сообщило Минобороны РФ."Признать все ошибки Украины, которые делались по поводу Донбасса, отдать вот эти все земли, Донбасс, эту всю часть, Крым, то есть признать, что это территория России", - сказал Макаренко.Он рассказал, что был мобилизован и объявлен в розыск. Будущий пленный решил, что лучше служить пограничником, потому что считал, что там "войны не было", а в противном случае его отправили бы в Донбасс "штурмовать посадки". За то, чтобы попасть в пограничники, пришлось заплатить две тысячи долларов, признался Макаренко. "Двоих наших убили. А шестерых нас забрали в плен", - рассказал Макаренко о том, как в Курской области закончилась его служба.
https://ria.ru/20250212/plennyy-1998757463.html
https://ria.ru/20250213/plennyj-1999002609.html
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в мире, донбасс, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Киев должен признать потерянные территории российскими, заявил пленный

Пленный Макаренко: Киев должен признать потерянные территории российскими

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Властям в Киеве следует признать суверенитет России над потерянными территориями, заявил пленный военнослужащий ВСУ Валентин Макаренко, об этом сообщило Минобороны РФ.
"Признать все ошибки Украины, которые делались по поводу Донбасса, отдать вот эти все земли, Донбасс, эту всю часть, Крым, то есть признать, что это территория России", - сказал Макаренко.
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Военные ВСУ устали от боев, заявил украинский пленный
Вчера, 05:41
Он рассказал, что был мобилизован и объявлен в розыск. Будущий пленный решил, что лучше служить пограничником, потому что считал, что там "войны не было", а в противном случае его отправили бы в Донбасс "штурмовать посадки". За то, чтобы попасть в пограничники, пришлось заплатить две тысячи долларов, признался Макаренко.
"Двоих наших убили. А шестерых нас забрали в плен", - рассказал Макаренко о том, как в Курской области закончилась его служба.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь, рассказал украинский пленный
07:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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