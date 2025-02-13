https://ria.ru/20250213/plennyj-1999002609.html

Командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь, рассказал украинский пленный

Командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь, рассказал украинский пленный - РИА Новости, 13.02.2025

Командиры ВСУ воруют гуманитарную помощь, рассказал украинский пленный

Командование 645-го зенитно-пулеметного батальона ПВО в Киеве воровало гуманитарную помощь и присваивают себе волонтерские автомобили, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:11:00+03:00

2025-02-13T07:11:00+03:00

2025-02-13T07:11:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Командование 645-го зенитно-пулеметного батальона ПВО в Киеве воровало гуманитарную помощь и присваивают себе волонтерские автомобили, рассказал РИА Новости бывший боец киевского батальона ПВО, попавший в плен в Великой Новоселке, Сергей Дзюба. "Да, снабжали хорошо. Только не все доходило, как я понимаю. Оставалось... Как в том фильме, Людмила, добрый вечер, когда она отправляла машины налево, а потом оказалось, что у комбата есть свой ФОП (индивидуальный предприниматель) на торговлю продукцией питания и частное предприятие - точка. Сам кричал, что не даст грабить страну, а через неделю приехал на каком-то Infiniti за 1,2 миллиона гривен", - рассказал он. По его словам, на новый автомобиль командира батальона обратили внимание контролирующие ведомства, однако проверяющим было достаточно, чтобы командир просто перестал приезжать на нем на работу в часть. "Подняли бучу, типа, как так? Начали заезжать проверки. Сын приехал втихаря и забрал машину, а он начал на старенькой ездить", - пояснил Дзюба. Пленный также рассказал, что схема воровства армейского имущества работает благодаря постоянному притоку гуманитарной помощи. Он также отметил, что чем ближе к линии фронта, тем чаще командиры забирают себе и своим семьям в личное пользование автомобили, которые привозят волонтеры. "То, что должно выдавать государство, оно "уходит" (воруется), то, что приходит волонтерское, часть с этого выдают солдатам, но под роспись, что якобы это выдало государство, за этим нужно следить и потом сдавать. Машин очень много (воруют) ближе к фронту, в частях, очень много идет машин, но до выполнения боевой задачи от силы 15% доходит, а все остальное уходит кому-то", - отметил он.

https://ria.ru/20250203/vsu-1997194808.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, вооруженные силы украины