https://ria.ru/20250213/platon-1999134199.html

ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов

ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов - РИА Новости, 13.02.2025

ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", внесенный группой депутатов из... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:22:00+03:00

2025-02-13T15:22:00+03:00

2025-02-13T15:22:00+03:00

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ольга епифанова

платон

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" и сенатором Ольгой Епифановой. Система "Платон" была создана для обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Отмена действия этой системы, согласно пояснительной записке к законопроекту, в первую очередь снизила бы издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, способствовала бы сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчила его поставки. Но против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также комитет Госдумы по бюджету и налогам. Они обратили внимание, что предлагаемые законопроектом изменения приведут к возникновению выпадающих доходов федерального бюджета. А это, в свою очередь, повлечет за собой сокращение финансового обеспечения мероприятий, направленных на дорожную деятельность, в том числе в рамках национальных проектов, а также к дополнительным расходам федерального бюджета на консервацию или утилизацию созданных объектов системы взимания платы. Так, согласно оценкам Минтранса России, принятие законопроекта приведет к образованию выпадающих доходов дорожных фондов всех уровней в объеме не менее 2,1 триллиона рублей в год, что потребует выделения соответствующего ежегодного финансирования на осуществление задач, связанных с дорожной деятельностью.

https://ria.ru/20241002/voditeli-1976033203.html

https://ria.ru/20250211/rossija-1998679293.html

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россия, ольга епифанова, платон, госдума рф