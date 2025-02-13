https://ria.ru/20250213/platon-1999134199.html
ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов
ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов - РИА Новости, 13.02.2025
ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", внесенный группой депутатов из... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:22:00+03:00
2025-02-13T15:22:00+03:00
2025-02-13T15:22:00+03:00
россия
ольга епифанова
платон
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" и сенатором Ольгой Епифановой. Система "Платон" была создана для обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Отмена действия этой системы, согласно пояснительной записке к законопроекту, в первую очередь снизила бы издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, способствовала бы сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчила его поставки. Но против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также комитет Госдумы по бюджету и налогам. Они обратили внимание, что предлагаемые законопроектом изменения приведут к возникновению выпадающих доходов федерального бюджета. А это, в свою очередь, повлечет за собой сокращение финансового обеспечения мероприятий, направленных на дорожную деятельность, в том числе в рамках национальных проектов, а также к дополнительным расходам федерального бюджета на консервацию или утилизацию созданных объектов системы взимания платы. Так, согласно оценкам Минтранса России, принятие законопроекта приведет к образованию выпадающих доходов дорожных фондов всех уровней в объеме не менее 2,1 триллиона рублей в год, что потребует выделения соответствующего ежегодного финансирования на осуществление задач, связанных с дорожной деятельностью.
https://ria.ru/20241002/voditeli-1976033203.html
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россия, ольга епифанова, платон, госдума рф
Россия, Ольга Епифанова, Платон, Госдума РФ
ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов
Проект отмены "Платон" для взимания платы с большегрузов отклонили в I чтении
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" и сенатором Ольгой Епифановой.
Система "Платон" была создана для обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Отмена действия этой системы, согласно пояснительной записке к законопроекту, в первую очередь снизила бы издержки на транспортировку продуктов питания, а значит, способствовала бы сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчила его поставки.
Но против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ
, а также комитет Госдумы
по бюджету и налогам.
Они обратили внимание, что предлагаемые законопроектом изменения приведут к возникновению выпадающих доходов федерального бюджета. А это, в свою очередь, повлечет за собой сокращение финансового обеспечения мероприятий, направленных на дорожную деятельность, в том числе в рамках национальных проектов, а также к дополнительным расходам федерального бюджета на консервацию или утилизацию созданных объектов системы взимания платы.
Так, согласно оценкам Минтранса России, принятие законопроекта приведет к образованию выпадающих доходов дорожных фондов всех уровней в объеме не менее 2,1 триллиона рублей в год, что потребует выделения соответствующего ежегодного финансирования на осуществление задач, связанных с дорожной деятельностью.