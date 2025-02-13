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Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением - РИА Новости, 13.02.2025
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20:01 13.02.2025 (обновлено: 20:25 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999228053.html
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением - РИА Новости, 13.02.2025
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора подтвердили намерение разрешать ситуацию на Украине путем... РИА Новости, 13.02.2025
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дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора подтвердили намерение разрешать ситуацию на Украине путем переговоров, и это важное достижение состоявшегося контакта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Главы государств выразили свою политическую волю к этому процессу (мирным переговорам - ред.). Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250213/politika-1999226547.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением

Песков счел настрой Путина и Трампа на переговоры по Украине важным достижением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора подтвердили намерение разрешать ситуацию на Украине путем переговоров, и это важное достижение состоявшегося контакта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Главы государств выразили свою политическую волю к этому процессу (мирным переговорам - ред.). Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
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УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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