https://ria.ru/20250213/peskov-1999228053.html
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением - РИА Новости, 13.02.2025
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора подтвердили намерение разрешать ситуацию на Украине путем... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своего телефонного разговора подтвердили намерение разрешать ситуацию на Украине путем переговоров, и это важное достижение состоявшегося контакта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Главы государств выразили свою политическую волю к этому процессу (мирным переговорам - ред.). Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250213/politika-1999226547.html
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Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал настрой Путина и Трампа на переговоры важным достижением
Песков счел настрой Путина и Трампа на переговоры по Украине важным достижением