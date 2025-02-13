https://ria.ru/20250213/peskov-1999227960.html
Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США
Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США - РИА Новости, 13.02.2025
Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США
Представители РФ и США после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа будут поэтапно вступать в диалог и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:59:00+03:00
2025-02-13T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители РФ и США после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа будут поэтапно вступать в диалог и заниматься подготовкой контактов, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину отметил, что поручения Путина и Трампа после телефонного разговора привели в движение "машину помощников и ведомств" двух стран."Поэтапно сейчас будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне", - сказал Песков в комментарии, который опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999218088.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США
Песков: представители России и США будут поэтапно вступать в диалог