https://ria.ru/20250213/peskov-1999227960.html

Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США

Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США - РИА Новости, 13.02.2025

Песков рассказал о подготовке контактов между Россией и США

Представители РФ и США после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа будут поэтапно вступать в диалог и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:59:00+03:00

2025-02-13T19:59:00+03:00

2025-02-13T20:27:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители РФ и США после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа будут поэтапно вступать в диалог и заниматься подготовкой контактов, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину отметил, что поручения Путина и Трампа после телефонного разговора привели в движение "машину помощников и ведомств" двух стран."Поэтапно сейчас будут вступать в диалог и заниматься подготовкой следующих контактов и на рабочем уровне, и на высшем уровне", - сказал Песков в комментарии, который опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999218088.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире