https://ria.ru/20250213/peskov-1999227543.html

Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами

Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами - РИА Новости, 13.02.2025

Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров, рассказал... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:57:00+03:00

2025-02-13T19:57:00+03:00

2025-02-13T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров, рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина."Говорили, что, конечно же, есть тема украинского урегулирования. Одна из главных тем. Говорили о том, что, и согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров. В данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа", - сказал Песков.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/putin-1999228269.html

https://ria.ru/20250213/interesy-1999228372.html

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дональд трамп, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире