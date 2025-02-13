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Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами - РИА Новости, 13.02.2025
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19:57 13.02.2025 (обновлено: 20:17 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999227543.html
Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами
Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров, рассказал... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:57:00+03:00
2025-02-13T20:17:00+03:00
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россия
сша
украина
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров, рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.&quot;Говорили, что, конечно же, есть тема украинского урегулирования. Одна из главных тем. Говорили о том, что, и согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров. В данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа&quot;, - сказал Песков.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/putin-1999228269.html
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дональд трамп, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Дональд Трамп, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путин и Трамп согласны, что проблемы нужно решать переговорами

Песков: Путин и Трамп согласились, что проблемы нужно решать переговорами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп согласились, что даже самые сложные проблемы нужно решать с помощью мирных переговоров, рассказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в опубликованном видео в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
«

"Говорили, что, конечно же, есть тема украинского урегулирования. Одна из главных тем. Говорили о том, что, и согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров. В данном случае президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков оценил готовность Путина к переговорам
Вчера, 20:04
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Россия и США недовольны состоянием отношений между странами, заявил Песков
Вчера, 20:06
 
Дональд ТрампРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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