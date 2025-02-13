https://ria.ru/20250213/peskov-1999224733.html

Состав переговорной группы по Украине определит Путин, заявили в Кремле

Состав переговорной группы по Украине определит Путин, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025

Состав переговорной группы по Украине определит Путин, заявили в Кремле

Решение о том, кто войдёт в команду российских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, будет за президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:42:00+03:00

2025-02-13T19:42:00+03:00

2025-02-13T19:43:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Решение о том, кто войдёт в команду российских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, будет за президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это решение, которое будет принято президентом России. Я имею в виду то, что касается российской стороны. После того, как все решения будут приняты на этот счет, разумеется, мы об этом сообщим", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о переговорной группе от России. Пресс-секретарь главы государства призвал подождать начала рабочих контактов, которые развернутся в ближайшие дни. "Сейчас после того, как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999220105.html

https://ria.ru/20250213/pentagon-1999218088.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, в мире, дональд трамп