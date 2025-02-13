Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 13.02.2025 (обновлено: 19:30 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999220856.html
Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу
Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу - РИА Новости, 13.02.2025
Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:15:00+03:00
2025-02-13T19:30:00+03:00
дмитрий песков
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Одно - это они обменялись взаимными приглашениями. То есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить США. А другое дело - это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третей стране", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, политика
Дмитрий Песков, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу

Песков: Путин и Трамп условились оперативно согласовать рабочую встречу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Одно - это они обменялись взаимными приглашениями. То есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить США. А другое дело - это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третей стране", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Лавров удивился реакцией мира на разговор Путина и Трампа
Вчера, 13:59
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала