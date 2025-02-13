https://ria.ru/20250213/peskov-1999220856.html

Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу

Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу - РИА Новости, 13.02.2025

Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:15:00+03:00

2025-02-13T19:15:00+03:00

2025-02-13T19:30:00+03:00

дмитрий песков

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Одно - это они обменялись взаимными приглашениями. То есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить США. А другое дело - это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третей стране", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, политика