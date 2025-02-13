https://ria.ru/20250213/peskov-1999217505.html

Песков назвал взаимоотношения Путина и Трампа конструктивными

Песков назвал взаимоотношения Путина и Трампа конструктивными - РИА Новости, 13.02.2025

Песков назвал взаимоотношения Путина и Трампа конструктивными

Между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом выстраивались конструктивные отношения еще во время прошлого президентского... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:01:00+03:00

2025-02-13T19:01:00+03:00

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россия

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дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом выстраивались конструктивные отношения еще во время прошлого президентского срока Трампа, они продолжаются и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу". "В целом еще с прошлой каденции президента Трампа между ними (Путиным и Трампом - ред.) выстроены достаточно такие конструктивные отношения, которые продолжаются до сих пор. По крайней мере, они позволяют двум президентам конструктивно обсуждать самые сложные проблемы", - сказал Песков, комментируя телефонный разговор двух лидеров, который состоялся в среду.

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россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире