Кремль назвал США главным визави в урегулировании ситуации на Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США являются главным визави России в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
"Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", — сказал он в ответ на вопрос о возможном участии европейских стран в украинском урегулировании.
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Другие заявления представителя Кремля:
- тон беседы Путина и Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный;
- на подготовку встречи глав двух стран могут потребоваться как недели, так и месяцы;
- модальности будущих переговоров будут проговариваться во время контактов между помощниками президентов:
«
После того как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали необходимые поручения помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения: этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели.
- решение о том, кто войдет в команду российских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, будет за Путиным;
- лидеры двух стран могут вновь созвониться до очной встречи;
- Путин и Трамп не обсуждали участие Европы в урегулировании ситуации на Украине:
«
Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место.
- Украина так или иначе будет участвовать в переговорах;
- вопрос правового статуса Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора президентов не затрагивался;
- визиты Путина в США и Трампа в Россию будут зависеть от динамики происходящих событий;
- если крупные страны захотят разделить с Россией радость Дня Победы, их будут рады видеть в Москве, это относится и к Трампу.
В комментарии Павлу Зарубину, который журналист опубликовал в своем Telegram-канале, Песков заявил:
- телефонный разговор лидеров двух стран был согласован заблаговременно:
«
Трамп еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, говорил, что собирается позвонить Путину. <...> Мы можем вспомнить эти заявления.
- главы государств согласились, что даже самые сложные проблемы необходимо решать через мирные переговоры;
- представители России и США будут поэтапно вступать в диалог и заниматься подготовкой контактов, в том числе на высшем уровне;
- встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами:
«
Где она будет? Окончательного решения не принято, но действительно фигурировала Саудовская Аравия, фигурировал Эр-Рияд. Трамп тепло относится к наследному принцу. Также к нему весьма и весьма по-доброму относится президент России. У них очень продвинутые отношения. В целом Саудовская Аравия — это наш хороший партнер.
Накануне вечером главы государств провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.