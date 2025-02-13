https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html

Кремль назвал США главным визави в урегулировании ситуации на Украине

Кремль назвал США главным визави в урегулировании ситуации на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Кремль назвал США главным визави в урегулировании ситуации на Украине

США являются главным визави России в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:22:00+03:00

2025-02-13T18:22:00+03:00

2025-02-13T20:25:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. США являются главным визави России в вопросах урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", — сказал он в ответ на вопрос о возможном участии европейских стран в украинском урегулировании.Другие заявления представителя Кремля: После того как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали необходимые поручения помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения: этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели.Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место.В комментарии Павлу Зарубину, который журналист опубликовал в своем Telegram-канале, Песков заявил:Трамп еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, говорил, что собирается позвонить Путину. <...> Мы можем вспомнить эти заявления.Где она будет? Окончательного решения не принято, но действительно фигурировала Саудовская Аравия, фигурировал Эр-Рияд. Трамп тепло относится к наследному принцу. Также к нему весьма и весьма по-доброму относится президент России. У них очень продвинутые отношения. В целом Саудовская Аравия — это наш хороший партнер.Накануне вечером главы государств провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, украина, сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский