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Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле
Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025
Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле
Визиты президента России Владимира Путина в США и американского президента Дональда Трампа в Россию будут зависеть от динамики происходящих событий, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:20:00+03:00
2025-02-13T18:20:00+03:00
2025-02-13T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Визиты президента России Владимира Путина в США и американского президента Дональда Трампа в Россию будут зависеть от динамики происходящих событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу", отметив важность того, что оба лидера имеют действующие приглашения посетить государства."В дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Вот сейчас и президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию. Когда они решат воспользоваться этими приглашениями - посмотрим, покажет динамика развития событий", - сказал Песков.
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле
Песков: Путин и Трамп обменялись приглашениями посетить Москву и Вашингтон