https://ria.ru/20250213/peskov-1999204321.html

Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле

Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025

Путин имеет действующее соглашение посетить США, заявили в Кремле

Визиты президента России Владимира Путина в США и американского президента Дональда Трампа в Россию будут зависеть от динамики происходящих событий, заявил... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:20:00+03:00

2025-02-13T18:20:00+03:00

2025-02-13T19:31:00+03:00

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Визиты президента России Владимира Путина в США и американского президента Дональда Трампа в Россию будут зависеть от динамики происходящих событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу", отметив важность того, что оба лидера имеют действующие приглашения посетить государства."В дипломатической практике очень важно иметь действующее приглашение посетить страну. Вот сейчас и президент Путин имеет действующее приглашение посетить Америку, и президент Трамп имеет действующее приглашение посетить Россию. Когда они решат воспользоваться этими приглашениями - посмотрим, покажет динамика развития событий", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999203785.html

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире