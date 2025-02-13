https://ria.ru/20250213/peskov-1999203785.html

Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков

Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025

Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:19:00+03:00

2025-02-13T18:19:00+03:00

2025-02-13T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится и к президенту США Дональду Трампу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент", - сказал Песков в интервью Первому каналу.Он отметил, что тема победы над фашизмом сейчас актуальна как никогда."Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос о том, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он ответил: "Разумеется".

https://ria.ru/20250213/starny-1999011233.html

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москва, россия, политика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне