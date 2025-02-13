https://ria.ru/20250213/peskov-1999203785.html
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:19:00+03:00
2025-02-13T18:19:00+03:00
2025-02-13T19:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
политика
сша
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится и к президенту США Дональду Трампу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент", - сказал Песков в интервью Первому каналу.Он отметил, что тема победы над фашизмом сейчас актуальна как никогда."Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос о том, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он ответил: "Разумеется".
https://ria.ru/20250213/starny-1999011233.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, политика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Политика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков
Песков: Россия будет рада видеть крупные страны на праздновании Дня Победы