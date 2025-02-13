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Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:19 13.02.2025 (обновлено: 19:07 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999203785.html
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:19:00+03:00
2025-02-13T19:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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политика
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дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится и к президенту США Дональду Трампу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент", - сказал Песков в интервью Первому каналу.Он отметил, что тема победы над фашизмом сейчас актуальна как никогда."Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос о том, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он ответил: "Разумеется".
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москва, россия, политика, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Политика, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия будет рада видеть Трампа на праздновании Дня Победы, заявил Песков

Песков: Россия будет рада видеть крупные страны на праздновании Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, если они захотят приехать, это относится и к президенту США Дональду Трампу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях конфликтного потенциала этих вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
Он отметил, что тема победы над фашизмом сейчас актуальна как никогда.
"Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос о том, будут ли рады в Москве видеть 9 мая Трампа, он ответил: "Разумеется".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения юбилейными медалями 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Главы недружественных стран не будут приглашены на 80-ю годовщину Победы
Вчера, 08:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияПолитикаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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