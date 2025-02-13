https://ria.ru/20250213/peskov-1999202615.html

Подготовка встречи Путина и Трампа может занять месяцы, заявили в Кремле

Подготовка встречи Путина и Трампа может занять месяцы, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.02.2025

Подготовка встречи Путина и Трампа может занять месяцы, заявили в Кремле

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять как недели, так и несколько месяцев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:15:00+03:00

2025-02-13T18:15:00+03:00

2025-02-13T19:31:00+03:00

владимир путин

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может занять как недели, так и несколько месяцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу"."Конечно, время на подготовку такой встречи потребуется. Это могут быть и недели, и месяцы, несколько месяцев - такое тоже возможно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

россия

сша

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владимир путин, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков