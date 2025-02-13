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Песков напомнил, что Трамп хотел позвонить Путину еще до инаугурации
Песков напомнил, что Трамп хотел позвонить Путину еще до инаугурации - РИА Новости, 13.02.2025
Песков напомнил, что Трамп хотел позвонить Путину еще до инаугурации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, кто был инициатором телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:10:00+03:00
2025-02-13T18:10:00+03:00
2025-02-13T18:37:00+03:00
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, кто был инициатором телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, напомнил о многократных заявлениях нового американского президента о намерении позвонить главе российского государства."Трамп еще во время кампании и после выборов, до инаугурации, он говорил о том, что он собирается позвонить президенту Путину. У него были такие заявления... Мы можем вспомнить эти заявления президента Трампа", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, кто был инициатором разговора, который состоялся накануне.
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Песков о переговорах Путина и Трампа
Песков о переговорах Путина и Трампа.
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дмитрий песков, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Дмитрий Песков, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков напомнил, что Трамп хотел позвонить Путину еще до инаугурации
Песков напомнил о желании Трампа позвонить Путину еще до инаугурации