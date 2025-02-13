https://ria.ru/20250213/peskov-1999081919.html
Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине
Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине
Пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:53:00+03:00
2025-02-13T12:53:00+03:00
2025-02-13T13:27:00+03:00
европа
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается участия Европы, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно об этом говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Европы в переговорах.
https://ria.ru/20250213/putin-1999077348.html
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европа, украина, россия, дмитрий песков, политика
Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине
Песков: говорить об участии Европы в переговорах по Украине рано