https://ria.ru/20250213/peskov-1999081919.html

Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине

Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Песков прокомментировал возможное участие Европы в переговорах по Украине

Пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:53:00+03:00

2025-02-13T12:53:00+03:00

2025-02-13T13:27:00+03:00

европа

украина

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политика

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается участия Европы, пока нет понимания формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно об этом говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Европы в переговорах.

https://ria.ru/20250213/putin-1999077348.html

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европа, украина, россия, дмитрий песков, политика