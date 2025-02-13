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Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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12:51 13.02.2025 (обновлено: 14:13 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Москва начала подготовку к формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва начала подготовку к формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", — сказал он журналистам.При этом каких-либо конкретных договоренностей насчет визита в Россию американских представителей пока нет, добавил пресс-секретарь. По его словам, в Кремле видят потребность в оперативной организации встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, но работа по этому поводу только начинается и говорить о конкретных сроках пока невозможно.Тем не менее президенты договорились, что немедленно дадут поручения помощникам, чтобы те начали соответствующую работу, продолжил Песков."Теперь, работа, конечно же, будет быстро начата. Нужно будет дождаться наработок, уже, может быть, с учетом, какое место, какие сроки", — сказал он.О чем говорили Путин и ТрампПесков также прокомментировал вчерашние переговоры президентов России и США:"Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации. Мы открыты для диалога". "Еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне. Была обозначена политическая воля глав государств и даны поручения. Но это произошло вчера вечером по Москве. Сегодня полдень следующего дня. Поэтому здесь чуть-чуть нужно набраться терпения". Накануне вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, продолжавшиеся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html
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россия, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика
Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Политика

Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москва начала подготовку к формированию переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", — сказал он журналистам.
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При этом каких-либо конкретных договоренностей насчет визита в Россию американских представителей пока нет, добавил пресс-секретарь.
По его словам, в Кремле видят потребность в оперативной организации встречи президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, но работа по этому поводу только начинается и говорить о конкретных сроках пока невозможно.
Тем не менее президенты договорились, что немедленно дадут поручения помощникам, чтобы те начали соответствующую работу, продолжил Песков.
"Теперь, работа, конечно же, будет быстро начата. Нужно будет дождаться наработок, уже, может быть, с учетом, какое место, какие сроки", — сказал он.
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О чем говорили Путин и Трамп

Песков также прокомментировал вчерашние переговоры президентов России и США:
  • Состоявшийся телефонный разговор между президентами очень важен, между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне несколько лет.
  • Предыдущая администрация США делала все, чтобы война продолжалась, новая — стремится к тому, чтобы восторжествовал мир.
«
"Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации. Мы открыты для диалога".
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
  • Путин и Трамп согласны с тем, что урегулирование конфликта на Украине возможно мирными средствами.
  • Договоренностей о прекращении огня перед встречей Путина и Трампа пока нет.
  • Приглашение Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы.
  • Тема признания Крыма и четырех новых регионов России не поднималась, как и тема санкций.
  • Говорить о конфигурации сторон в переговорах по Украине пока рано, в том числе об участии Китая или Европы.
«
"Еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне. Была обозначена политическая воля глав государств и даны поручения. Но это произошло вчера вечером по Москве. Сегодня полдень следующего дня. Поэтому здесь чуть-чуть нужно набраться терпения".
Заместитель руководителя администрации президента РФ — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Накануне вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, продолжавшиеся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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