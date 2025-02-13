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Кремль призвал обсуждать безопасность на европейском континенте комплексно - РИА Новости, 13.02.2025
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12:46 13.02.2025 (обновлено: 12:47 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peskov-1999078874.html
Кремль призвал обсуждать безопасность на европейском континенте комплексно
Кремль призвал обсуждать безопасность на европейском континенте комплексно - РИА Новости, 13.02.2025
Кремль призвал обсуждать безопасность на европейском континенте комплексно
Все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте, и аспекты в отношении РФ должны обсуждаться комплексно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:46:00+03:00
2025-02-13T12:47:00+03:00
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте, и аспекты в отношении РФ должны обсуждаться комплексно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все озабоченности, связанные с безопасностью нашей страны, хорошо известны, наша позиция последовательна, все ее знают и, безусловно, все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте, и также особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны Российской Федерации, они должны обсуждаться комплексно, и мы рассчитываем, что так и будет", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Кремль призвал обсуждать безопасность на европейском континенте комплексно

Песков призвал обсуждать безопасность на европейском континенте комплексно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте, и аспекты в отношении РФ должны обсуждаться комплексно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все озабоченности, связанные с безопасностью нашей страны, хорошо известны, наша позиция последовательна, все ее знают и, безусловно, все вопросы, связанные с безопасностью на европейском континенте, и также особенно в тех аспектах, которые касаются нашей страны Российской Федерации, они должны обсуждаться комплексно, и мы рассчитываем, что так и будет", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Песков оценил перспективы участия Европы в переговорах по Украине
12:41
 
РоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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