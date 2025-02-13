https://ria.ru/20250213/peskov-1999078226.html
В Кремле оценили возможность участия КНР в переговорах по Украине
В Кремле оценили возможность участия КНР в переговорах по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле оценили возможность участия КНР в переговорах по Украине
Говорить о конфигурации сторон в переговорах по Украине пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли подключен Китай... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:45:00+03:00
2025-02-13T12:45:00+03:00
2025-02-13T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Говорить о конфигурации сторон в переговорах по Украине пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли подключен Китай к таким переговорам. “Пока о конфигурации сторон (в переговорах по Украине - ред.) тоже говорить ничего невозможно, потому что, опять же, ещё не было субстантивных контактов на рабочем уровне. Была обозначена политическая воля глав государств и даны поручения. Но это произошло вчера вечером по Москве. Сегодня полдень следующего дня. Поэтому здесь чуть-чуть нужно набраться терпения”, - сказал Песков журналистам Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
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политика, украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле оценили возможность участия КНР в переговорах по Украине
Песков: говорить о конфигурации сторон в переговорах по Украине пока рано