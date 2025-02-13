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Песков: переговоров о прекращении огня перед встречей Путина и Трампа нет
Песков: переговоров о прекращении огня перед встречей Путина и Трампа нет - РИА Новости, 13.02.2025
Песков: переговоров о прекращении огня перед встречей Путина и Трампа нет
Договоренностей о прекращении огня перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:41:00+03:00
2025-02-13T12:41:00+03:00
2025-02-13T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Договоренностей о прекращении огня перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, пока никакой последовательности не установлено", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли в разговоре какие-то предварительные договоренности о прекращении огня.
https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков: переговоров о прекращении огня перед встречей Путина и Трампа нет
Песков: переговоров о прекращении огня перед встречей Путина и Трампа пока нет