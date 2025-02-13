https://ria.ru/20250213/peskov-1999076340.html

Субстантивных переговоров по Украине пока не было, заявил Песков

Субстантивных переговоров по Украине пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025

Субстантивных переговоров по Украине пока не было, заявил Песков

Субстантивных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на рабочем уровне пока еще не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:39:00+03:00

2025-02-13T12:39:00+03:00

2025-02-13T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Субстантивных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на рабочем уровне пока еще не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще не было субстантивных контактов на рабочем уровне. Была обозначена политическая воля глав государств и даны поручения. Но это произошло вчера вечером по Москве. Сегодня полдень следующего дня. Поэтому здесь чуть-чуть нужно набраться терпения", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

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политика, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп