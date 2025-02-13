https://ria.ru/20250213/peskov-1999074760.html

Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым

Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым - РИА Новости, 13.02.2025

Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, был ли состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:37:00+03:00

2025-02-13T12:37:00+03:00

политика

цены на нефть

россия

сша

украина

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152639/89/1526398904_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_2b42831dcf71f034e3f53f24a3d16825.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, был ли состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом первым после переизбрания американского лидера. "Эту тему мы не комментируем", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/medvedev-1999065788.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цены на нефть, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире