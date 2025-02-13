https://ria.ru/20250213/peskov-1999074760.html
Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым
Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым - РИА Новости, 13.02.2025
Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, был ли состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:37:00+03:00
2025-02-13T12:37:00+03:00
2025-02-13T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, был ли состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом первым после переизбрания американского лидера. "Эту тему мы не комментируем", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Политика, Цены на нефть, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков не стал отвечать на вопрос, был ли разговор Путина и Трампа первым
Песков не стал сообщать, каким по счету был телефонный разговор Путина и Трампа