https://ria.ru/20250213/peskov-1999073391.html

В Кремле прокомментировали слова Трампа о территориях в украинском вопросе

В Кремле прокомментировали слова Трампа о территориях в украинском вопросе - РИА Новости, 13.02.2025

В Кремле прокомментировали слова Трампа о территориях в украинском вопросе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед, комментируя слова президента США Дональда Трампа о территориях в украинском вопросе. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:34:00+03:00

2025-02-13T12:34:00+03:00

2025-02-13T12:34:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил не забегать вперед, комментируя слова президента США Дональда Трампа о территориях в украинском вопросе. Ранее лидер США заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным. При этом Трамп выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе. "Пока мы предлагали бы не забегать вперед, есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон - вести диалог в поисках урегулирования", - сказал Песков журналистам. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин