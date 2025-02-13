Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:34 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/peskov-1999073146.html
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы
Приглашение президентом России Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:34:00+03:00
2025-02-13T12:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сша
москва
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_28119b1b693a523b4bddfc6c674d8fbe.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приглашение президентом России Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока это не значит. Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли приглашение Путиным Трампа в Москву возможность приезда американского лидера на празднование Дня Победы. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999071506.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996546148_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5b1866615c5bb471628e64d26d14f5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, политика
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы

Песков: приглашение Трампа в Москву не означает, что он приглашен на День Победы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приглашение президентом России Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока это не значит. Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли приглашение Путиным Трампа в Москву возможность приезда американского лидера на празднование Дня Победы.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах
12:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала