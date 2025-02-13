https://ria.ru/20250213/peskov-1999073146.html
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы
Приглашение президентом России Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы, заявил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:34:00+03:00
2025-02-13T12:34:00+03:00
2025-02-13T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Приглашение президентом России Владимиром Путиным президента США Дональда Трампа в Москву не означает, что он приглашен на празднование Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока это не значит. Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли приглашение Путиным Трампа в Москву возможность приезда американского лидера на празднование Дня Победы. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Песков ответил на вопрос о приглашении Трампа на празднование Дня Победы
Песков: приглашение Трампа в Москву не означает, что он приглашен на День Победы