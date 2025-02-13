https://ria.ru/20250213/peskov-1999072332.html

Песков подтвердил договоренности Трампа и Путина по обмену

Песков подтвердил договоренности Трампа и Путина по обмену - РИА Новости, 13.02.2025

Песков подтвердил договоренности Трампа и Путина по обмену

Президент США Дональд Трамп подтвердил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон выполнит все договоренности по обмену, на днях в Россию вернется ее... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:32:00+03:00

2025-02-13T12:32:00+03:00

2025-02-13T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон выполнит все договоренности по обмену, на днях в Россию вернется ее гражданин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поскольку речь идет об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора, что президент США подтвердил, что все договоренности с американской стороны будут выполнены, поэтому на днях российский гражданин вернется на родину", - сказал Песков журналистам.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250212/peskov-1998844098.html

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сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире