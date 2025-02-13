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В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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12:31 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:31:00+03:00
2025-02-13T12:31:00+03:00
политика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, лидерам есть, о чем поговорить. "Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

Песков: есть потребность в оперативной организации встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, лидерам есть, о чем поговорить.
"Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Monde: беседа Трампа и Путина не оставила Европе места в переговорах
12:31
 
ПолитикаРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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