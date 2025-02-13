https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html

В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

В Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:31:00+03:00

2025-02-13T12:31:00+03:00

2025-02-13T12:31:00+03:00

политика

россия

сша

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владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть потребность в достаточно оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, лидерам есть, о чем поговорить. "Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чем поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках двусторонней встречи Путина и Трампа. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп