https://ria.ru/20250213/peregovory-1999224397.html
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не просто обсудили мир на Украине без участия Европы и Владимира Зеленского, они перестроили мир,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:38:00+03:00
2025-02-13T19:38:00+03:00
2025-02-13T19:38:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не просто обсудили мир на Украине без участия Европы и Владимира Зеленского, они перестроили мир, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в сообщении в соцсети X."Трамп и Путин не просто обсудили мир на Украине, прекратив безумную игру провоенных Зеленского и ЕС, чтобы точно достичь цели. Они сделали гораздо больше: они перестроили мир", - написал Филиппо.По его словам, "евроглобалисты бьются в истерике", они хотят сохранить конфликт любой ценой. В среду президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
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Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Французский политик Филиппо: Путин и Трамп перестроили мир на Украине