Рейтинг@Mail.ru
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999224397.html
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не просто обсудили мир на Украине без участия Европы и Владимира Зеленского, они перестроили мир,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:38:00+03:00
2025-02-13T19:38:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/66/1498066685_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_2ddc697020acd8f2e8b9804692cb6750.jpg
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не просто обсудили мир на Украине без участия Европы и Владимира Зеленского, они перестроили мир, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в сообщении в соцсети X.&quot;Трамп и Путин не просто обсудили мир на Украине, прекратив безумную игру провоенных Зеленского и ЕС, чтобы точно достичь цели. Они сделали гораздо больше: они перестроили мир&quot;, - написал Филиппо.По его словам, "евроглобалисты бьются в истерике", они хотят сохранить конфликт любой ценой. В среду президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/66/1498066685_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_1d3faecc1843934c0be163eb82c82f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, патриот, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз
Во Франции оценили переговоры Путина и Трампа

Французский политик Филиппо: Путин и Трамп перестроили мир на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не просто обсудили мир на Украине без участия Европы и Владимира Зеленского, они перестроили мир, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в сообщении в соцсети X.
«

"Трамп и Путин не просто обсудили мир на Украине, прекратив безумную игру провоенных Зеленского и ЕС, чтобы точно достичь цели. Они сделали гораздо больше: они перестроили мир", - написал Филиппо.

По его словам, "евроглобалисты бьются в истерике", они хотят сохранить конфликт любой ценой.
В среду президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Во Франции выступили с отчаянным призывом после беседы Путина и Трампа
Вчера, 05:49
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийПатриотЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала