https://ria.ru/20250213/peregovory-1999204604.html

Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам

Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам - РИА Новости, 13.02.2025

Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам

Странам ЕС необходимо обсуждать с Вашингтоном возможность своего участия в процессе урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:21:00+03:00

2025-02-13T18:21:00+03:00

2025-02-13T18:40:00+03:00

европа

сша

вашингтон (штат)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Странам ЕС необходимо обсуждать с Вашингтоном возможность своего участия в процессе урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя возможность участия стран ЕС в процессе украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999209759.html

европа

сша

вашингтон (штат)

россия

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2025

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европа, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, россия