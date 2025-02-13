https://ria.ru/20250213/peregovory-1999204604.html
Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам
Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам - РИА Новости, 13.02.2025
Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам
Странам ЕС необходимо обсуждать с Вашингтоном возможность своего участия в процессе урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:21:00+03:00
2025-02-13T18:21:00+03:00
2025-02-13T18:40:00+03:00
европа
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Странам ЕС необходимо обсуждать с Вашингтоном возможность своего участия в процессе урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя возможность участия стран ЕС в процессе украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999209759.html
европа
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, россия
Европа, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Россия
Песков предложил Европе обратиться к США по украинским переговорам
Песков: ЕС надо беседовать с США, чтобы застолбить место за переговорным столом