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В Киеве ожидают беспрецедентно сложных переговоров с Россией - РИА Новости, 13.02.2025
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15:39 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999138143.html
В Киеве ожидают беспрецедентно сложных переговоров с Россией
В Киеве ожидают беспрецедентно сложных переговоров с Россией - РИА Новости, 13.02.2025
В Киеве ожидают беспрецедентно сложных переговоров с Россией
В Киеве ждут беспрецедентно сложных переговоров по урегулирования конфликта с РФ, ряд вопросов почти нерешаемы, заявил в четверг советник министра по вопросам... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:39:00+03:00
2025-02-13T15:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киеве ждут беспрецедентно сложных переговоров по урегулирования конфликта с РФ, ряд вопросов почти нерешаемы, заявил в четверг советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак. "Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например, членство Украины в НАТО", - сказал Сак телеканалу CNBC. По его мнению, переговоры будут "беспрецедентно сложными" для Киева. В среду президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским. В четверг Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе киевского режима от вступления в альянс. Американский лидер добавил, что согласен с идеей снять вопрос о вступлении Украины в блок. Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки вслед за Трампом назвал нереалистичным членство Киева в организации.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html
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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
В Киеве ожидают беспрецедентно сложных переговоров с Россией

Советник министра Сак: Киев ждет беспрецедентно сложных переговоров с Россией

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киеве ждут беспрецедентно сложных переговоров по урегулирования конфликта с РФ, ряд вопросов почти нерешаемы, заявил в четверг советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
«
"Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например, членство Украины в НАТО", - сказал Сак телеканалу CNBC.
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По его мнению, переговоры будут "беспрецедентно сложными" для Киева.
В среду президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
В четверг Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе киевского режима от вступления в альянс. Американский лидер добавил, что согласен с идеей снять вопрос о вступлении Украины в блок. Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки вслед за Трампом назвал нереалистичным членство Киева в организации.
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В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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