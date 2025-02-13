В Киеве ожидают беспрецедентно сложных переговоров с Россией
Советник министра Сак: Киев ждет беспрецедентно сложных переговоров с Россией
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Киеве ждут беспрецедентно сложных переговоров по урегулирования конфликта с РФ, ряд вопросов почти нерешаемы, заявил в четверг советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
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"Мы очень хорошо понимаем, что некоторые вопросы будет сложно решить, если не невозможно, например, членство Украины в НАТО", - сказал Сак телеканалу CNBC.
По его мнению, переговоры будут "беспрецедентно сложными" для Киева.
В среду президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
В четверг Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе киевского режима от вступления в альянс. Американский лидер добавил, что согласен с идеей снять вопрос о вступлении Украины в блок. Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки вслед за Трампом назвал нереалистичным членство Киева в организации.