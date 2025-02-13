https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html

Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа

Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа

Владимира Зеленского поставят в известность о проведении переговоров между Россией и США по Украине, но на сам процесс его не пригласят, предположил... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:04:00+03:00

2025-02-13T02:04:00+03:00

2025-02-13T11:46:00+03:00

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сша

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского поставят в известность о проведении переговоров между Россией и США по Украине, но на сам процесс его не пригласят, предположил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.Так он прокомментировал состоявшийся в среду телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинскую проблематику."Похоже, что Зеленский будет проинформирован о переговорах по мирному соглашению между США и Россией, но не будет в них участвовать", — написал журналист.Позднее Трамп, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский