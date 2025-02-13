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Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 13.02.2025 (обновлено: 11:46 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html
Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа
Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа
Владимира Зеленского поставят в известность о проведении переговоров между Россией и США по Украине, но на сам процесс его не пригласят, предположил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:04:00+03:00
2025-02-13T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского поставят в известность о проведении переговоров между Россией и США по Украине, но на сам процесс его не пригласят, предположил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.Так он прокомментировал состоявшийся в среду телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинскую проблематику."Похоже, что Зеленский будет проинформирован о переговорах по мирному соглашению между США и Россией, но не будет в них участвовать", — написал журналист.Позднее Трамп, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленскому сообщили мрачные новости после переговоров Путина и Трампа

Американский журналист Хинкл: Зеленскому сообщат об итогах переговоров США и РФ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского поставят в известность о проведении переговоров между Россией и США по Украине, но на сам процесс его не пригласят, предположил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.
Так он прокомментировал состоявшийся в среду телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и украинскую проблематику.
"Похоже, что Зеленский будет проинформирован о переговорах по мирному соглашению между США и Россией, но не будет в них участвовать", — написал журналист.
Позднее Трамп, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
"Заставит умолять". В США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
01:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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