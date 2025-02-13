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Шеф Пентагона призвал реалистично подходить к переговорам по Украине
Шеф Пентагона призвал реалистично подходить к переговорам по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Шеф Пентагона призвал реалистично подходить к переговорам по Украине
Важной частью переговоров об урегулировании конфликта на Украине должен быть реализм, которого раньше не хватало, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:13:00+03:00
2025-02-13T19:13:00+03:00
2025-02-13T19:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Важной частью переговоров об урегулировании конфликта на Украине должен быть реализм, которого раньше не хватало, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Я думаю, что реализм является важной частью переговоров. Раньше его не было достаточно", - заявил он журналистам. Хегсет добавил, что пример необходимого реализма - понимание того, что Украина не вернется к границам 2014 года.
https://ria.ru/20250213/zelenskij-1999215015.html
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в мире, украина, пит хегсет, министерство обороны сша, сша, россия
В мире, Украина, Пит Хегсет, Министерство обороны США, США, Россия
Шеф Пентагона призвал реалистично подходить к переговорам по Украине
Шеф Пентагона Хегсет заявил, что в переговорах по Украине важен реализм