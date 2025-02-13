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Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 13.02.2025 (обновлено: 19:22 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999218088.html
Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет
Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.02.2025
Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:04:00+03:00
2025-02-13T19:22:00+03:00
в мире
украина
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министерство обороны сша
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специальная военная операция на украине
пит хегсет
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются."Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу - ред.) - я отвергаю", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.По словам министра, ни Россия, ни Украина не получат "все, что хотят" по итогам переговоров об урегулировании. "Никто не получит всего, что они хотят", - сказал Хегсет.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html
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В мире, Украина, Россия, Министерство обороны США, США, Специальная военная операция на Украине, Пит Хегсет, Владимир Путин
Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет

Шеф Пентагона Хегсет: для начала переговоров по Украине не нужны уступки от РФ

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются.
"Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу - ред.) - я отвергаю", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.
По словам министра, ни Россия, ни Украина не получат "все, что хотят" по итогам переговоров об урегулировании. "Никто не получит всего, что они хотят", - сказал Хегсет.
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Кремль назвал США главным визави в урегулировании ситуации на Украине
Вчера, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАСШАПит ХегсетВладимир Путин
 
 
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