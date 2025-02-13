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Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет
Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.02.2025
Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:04:00+03:00
2025-02-13T19:04:00+03:00
2025-02-13T19:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются."Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу - ред.) - я отвергаю", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.По словам министра, ни Россия, ни Украина не получат "все, что хотят" по итогам переговоров об урегулировании. "Никто не получит всего, что они хотят", - сказал Хегсет.
https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html
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Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет
Шеф Пентагона Хегсет: для начала переговоров по Украине не нужны уступки от РФ