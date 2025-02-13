https://ria.ru/20250213/pentagon-1999218088.html

Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет

Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет - РИА Новости, 13.02.2025

Для начала переговоров по Украине не нужны уступки от России, заявил Хегсет

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T19:04:00+03:00

2025-02-13T19:04:00+03:00

2025-02-13T19:22:00+03:00

в мире

украина

россия

министерство обороны сша

сша

специальная военная операция на украине

пит хегсет

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998922271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecb4e0df1b693d874356dddb02c775ac.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что уступки от РФ для начала переговоров по Украине не требуются."Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу - ред.) - я отвергаю", - сказал Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Пентагон.По словам министра, ни Россия, ни Украина не получат "все, что хотят" по итогам переговоров об урегулировании. "Никто не получит всего, что они хотят", - сказал Хегсет.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999204703.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, министерство обороны сша, сша, пит хегсет, владимир путин