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Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине
Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине
США рассчитывают, что разговор президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, приведет к достижению... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:55:00+03:00
2025-02-13T11:55:00+03:00
2025-02-13T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что разговор президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, приведет к достижению длительного и устойчивого мира в ситуации на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Как вы вчера наблюдали, в мире есть один человек, способный собрать стороны вместе для достижения мира, и это президент Дональд Трамп. Он это продемонстрировал вчера, поговорив и с Владимиром Путиным, и с Зеленским, добиваясь, как мы надеемся, долговременного устойчивого мира. Его цель заключается в прекращении гибели людей и достижении мира, что отвечает интересам континента и Соединенных Штатов", - сказал Хегсет в Брюсселе в обращении к журналистам вместе с генсеком НАТО Марком Рютте. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
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Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине
Глава Пентагона Хегсет: США надеются на долговременный мир в ситуации на Украине