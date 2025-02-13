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Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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11:55 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pentagon-1999060456.html
Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине
Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине
США рассчитывают, что разговор президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, приведет к достижению... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:55:00+03:00
2025-02-13T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что разговор президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, приведет к достижению длительного и устойчивого мира в ситуации на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Как вы вчера наблюдали, в мире есть один человек, способный собрать стороны вместе для достижения мира, и это президент Дональд Трамп. Он это продемонстрировал вчера, поговорив и с Владимиром Путиным, и с Зеленским, добиваясь, как мы надеемся, долговременного устойчивого мира. Его цель заключается в прекращении гибели людей и достижении мира, что отвечает интересам континента и Соединенных Штатов", - сказал Хегсет в Брюсселе в обращении к журналистам вместе с генсеком НАТО Марком Рютте. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон надеется на долгосрочный мир на Украине

Глава Пентагона Хегсет: США надеются на долговременный мир в ситуации на Украине

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США рассчитывают, что разговор президента страны Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским, приведет к достижению длительного и устойчивого мира в ситуации на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Как вы вчера наблюдали, в мире есть один человек, способный собрать стороны вместе для достижения мира, и это президент Дональд Трамп. Он это продемонстрировал вчера, поговорив и с Владимиром Путиным, и с Зеленским, добиваясь, как мы надеемся, долговременного устойчивого мира. Его цель заключается в прекращении гибели людей и достижении мира, что отвечает интересам континента и Соединенных Штатов", - сказал Хегсет в Брюсселе в обращении к журналистам вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
Вчера, 21:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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