https://ria.ru/20250213/patsient-1999028763.html

В ЕАО директор психинтерната мог незаконно привлекать пациентов к труду

В ЕАО директор психинтерната мог незаконно привлекать пациентов к труду - РИА Новости, 13.02.2025

В ЕАО директор психинтерната мог незаконно привлекать пациентов к труду

Директора Биробиджанского психоневрологического интерната подозревают в незаконном привлечении пациентов к труду — они строили его дачу, сообщила прокуратура... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:05:00+03:00

2025-02-13T10:05:00+03:00

2025-02-13T12:46:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев — РИА Новости. Директора Биробиджанского психоневрологического интерната подозревают в незаконном привлечении пациентов к труду — они строили его дачу, сообщила прокуратура Еврейской автономной области. "Установлено, что в период с 2022 по 2024 год директор ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат" в городе Биробиджане привлекал в качестве рабочей силы подопечных интерната к строительству принадлежащего ему дачного дома", — говорится в релизе.При этом директор учреждения достоверно знал, что пациенты признаны недееспособными и страдают психическими заболеваниями, из-за чего не понимают, что с ними происходит, и находятся беспомощном состоянии. Директора интерната задержали, против него возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.Следователи продолжают проводить обыски и допрашивать свидетелей.Выявить нарушение в интернате удалось во время проверки, которая проводилась прокуратурой Биробиджана при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ, добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240412/poiski-1939641005.html

https://ria.ru/20241227/rassledovanie-1991580918.html

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происшествия, россия, биробиджан, хабаровский край