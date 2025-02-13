Парламент Норвегии запретил своим сотрудникам пользоваться DeepSeek
Норвежский парламент запретил использовать китайский чат-бот DeepSeek
© AP Photo / Andy WongЛоготип приложения DeepSeek на экране смартфона
© AP Photo / Andy Wong
Логотип приложения DeepSeek на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах, сообщает норвежская газета Altinget со ссылкой на электронное письмо от администрации парламента.
По данным газеты, власти страны подчеркнули, что информационная безопасность парламента защищена.
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"Стортинг (парламент Норвегии - ред.) запрещает (сотрудникам - ред.) приложение с ИИ DeepSeek после сообщения от Национальной службы безопасности", - пишет издание.
Altinget напоминает, что в среду парламент Норвегии попросил всех своих сотрудников, включая депутатов и служащих, быть осторожнее в использовании DeepSeek.
Датская радиостанция Radio4 10 февраля сообщила, что уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости.
В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.