https://ria.ru/20250213/parlament-1999054624.html

Парламент Норвегии запретил своим сотрудникам пользоваться DeepSeek

Парламент Норвегии запретил своим сотрудникам пользоваться DeepSeek - РИА Новости, 13.02.2025

Парламент Норвегии запретил своим сотрудникам пользоваться DeepSeek

Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах, сообщает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:32:00+03:00

2025-02-13T11:32:00+03:00

2025-02-13T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Норвежский парламент запретил своим сотрудникам, включая депутатов и служащих, пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek на своих устройствах, сообщает норвежская газета Altinget со ссылкой на электронное письмо от администрации парламента. По данным газеты, власти страны подчеркнули, что информационная безопасность парламента защищена. "Стортинг (парламент Норвегии - ред.) запрещает (сотрудникам - ред.) приложение с ИИ DeepSeek после сообщения от Национальной службы безопасности", - пишет издание. Altinget напоминает, что в среду парламент Норвегии попросил всех своих сотрудников, включая депутатов и служащих, быть осторожнее в использовании DeepSeek. Датская радиостанция Radio4 10 февраля сообщила, что уже три административных региона Дании из пяти из соображений безопасности запретили политикам пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://ria.ru/20250210/deepseek-1998501214.html

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996518173.html

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