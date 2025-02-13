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В Париже завели дело против Nestle - РИА Новости, 13.02.2025
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17:49 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/parizh-1999194063.html
В Париже завели дело против Nestle
В Париже завели дело против Nestle - РИА Новости, 13.02.2025
В Париже завели дело против Nestle
Прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ею бутилированной воды, сообщило издание Monde со ссылкой... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:49:00+03:00
2025-02-13T17:49:00+03:00
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ею бутилированной воды, сообщило издание Monde со ссылкой на источник в суде. "В четверг, 13 февраля, в департаменте по делам общественного здравоохранения парижского суда было начато расследование по поводу незаконных процедур, применяемых компанией в отношении бутилированной воды", - сообщила газета. Дело заведено после коллективного гражданского иска по статье "обман", поданного в сентябре 2024 года ассоциацией защиты прав потребителей Foodwatch. Ранее Nestle удалось избежать суда во Франции, заключив сделку со следствием. В начале февраля Monde также сообщила, что компания Nestle Waters, выпускающая напитки под брендами Perrier, Vittel, Hepar, Contrex, успешно лоббировала собственные интересы во французском правительстве, вплоть до высшего руководства страны, чтобы добиться разрешения на фильтрацию минеральной воды, несмотря на то, что это запрещено европейским законодательством. Теперь компании предстоит ответить за применение этой практики в суде Парижа. В мае в суде Нанси на востоке Франции также пройдет процесс по другому обвинению в адрес Nestle, касающегося незаконного сброса отходов. В сентябре прошлого года прокуратура коммуны Эпиналь в департаменте Вогезы сообщила, что Nestle Waters заплатит штраф в размере 2 миллионов евро после заключения судебного соглашения "в общественных интересах". Скандал вокруг Nestle разгорелся в прошлом году, когда стало известно, что компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Об этом сообщило издание Mediapart. Согласно Главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчет которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идет о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы. При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры. Если бы дело дошло до суда, компании мог грозить штраф до 10% товарооборота, или 20 миллионов евро, в случае Nestle.
https://ria.ru/20241216/brend-1989490332.html
https://rsport.ria.ru/20240808/plovets-1965038366.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже завели дело против Nestle

Monde: прокуратура Парижа завела дело против Nestle за незаконную обработку воды

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronЛоготип компании Nestle
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
Логотип компании Nestle. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 фев – РИА Новости. Прокуратура Парижа завела дело против швейцарской компании Nestle за незаконную обработку выпускаемой ею бутилированной воды, сообщило издание Monde со ссылкой на источник в суде.
«
"В четверг, 13 февраля, в департаменте по делам общественного здравоохранения парижского суда было начато расследование по поводу незаконных процедур, применяемых компанией в отношении бутилированной воды", - сообщила газета.
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Ранее Nestle удалось избежать суда во Франции, заключив сделку со следствием.
В начале февраля Monde также сообщила, что компания Nestle Waters, выпускающая напитки под брендами Perrier, Vittel, Hepar, Contrex, успешно лоббировала собственные интересы во французском правительстве, вплоть до высшего руководства страны, чтобы добиться разрешения на фильтрацию минеральной воды, несмотря на то, что это запрещено европейским законодательством.
Теперь компании предстоит ответить за применение этой практики в суде Парижа. В мае в суде Нанси на востоке Франции также пройдет процесс по другому обвинению в адрес Nestle, касающегося незаконного сброса отходов.
В сентябре прошлого года прокуратура коммуны Эпиналь в департаменте Вогезы сообщила, что Nestle Waters заплатит штраф в размере 2 миллионов евро после заключения судебного соглашения "в общественных интересах".
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Скандал вокруг Nestle разгорелся в прошлом году, когда стало известно, что компания с 2005 года продавала грязную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Об этом сообщило издание Mediapart.
Согласно Главному управлению по конкуренции, делам потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF), на отчет которого ссылается СМИ, с 2005 года, "а возможно и с 1993", компания занималась нелегальной фильтрацией воды, которую продавала под видом минеральной. Речь идет о марках Contrex, Vittel и других, бутилируемых в горном массиве Вогезы.
При этом обрабатываемая вода зачастую была заражена различными патогенными бактериями. Для очистки воды компания приобрела специальные аппараты для обработки ультрафиолетом, а также микрофильтры.
Если бы дело дошло до суда, компании мог грозить штраф до 10% товарооборота, или 20 миллионов евро, в случае Nestle.
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