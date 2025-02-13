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Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией - РИА Новости, 13.02.2025
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02:16 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/panama-1998987382.html
Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией
Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией - РИА Новости, 13.02.2025
Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией
Протесты студентов и профсоюзов Панамы против реформы фонда социального обеспечения и повышения пенсионного возраста переросли в столкновения с полицией, в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:16:00+03:00
2025-02-13T02:16:00+03:00
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Протесты студентов и профсоюзов Панамы против реформы фонда социального обеспечения и повышения пенсионного возраста переросли в столкновения с полицией, в которых пострадали десятки человек, силовики применили против манифестантов газ, передает корреспондент РИА Новости. "Мы, студенты, высказали свою точку зрения по поводу происходящего события, однако нас проигнорировали. Поэтому мы демонстрируем свою точку зрения таким образом. Улицы наши, и мы продолжим протест", - заявил агентству один из участников манифестации, в ходе которой студенты пытались перекрыть камнями и мусором проспект Симона Боливара, один из крупнейших в панамской столице. С прибытием усиленных отрядов полиции, которая забросала студентов газовыми гранатами, перекрытый проспект Боливара был очищен от протестующих в течение 15 минут. Прямых столкновений в этом месте не произошло - манифестанты укрылись в своем кампусе, выходы из него были блокированы полицейским спецназом. Протесты в различных точках Панама-сити начались утром в среду и продолжались в течение нескольких часов. Одной из самых активных точек стал проспект Бальбоа, где протестующие профсоюзы заняли здание строящейся больницы. В столкновениях с ними пострадали, по сообщениям местной прессы, не менее 15 силовиков, минимум 300 человек были задержаны, прокуратура страны начала расследование в связи с нарушением общественной безопасности. "Решительно осуждаю использование детской больницы в качестве баррикады для насилия. Это общественный проект, финансируемый из панамских средств, выделяемых на нужды детей, а не предназначенный для использования политическими профсоюзными организациями. Надеюсь, что вся тяжесть закона ляжет на них, и прокуратура примет меры", - написал президент Хосе Рауль Мулино в своем блоге в Х. По словам протестующих, агрессивный протест вызвали попытки правительства реформировать основной закон о Фонде социального обеспечения, соответствующую реформу внесла на обсуждение в парламенте исполнительная власть страны. Изменения предполагают среди прочего повышение пенсионного возраста на три года, чтобы вывести из кризиса государственную пенсионную систему, находящуюся под угрозой банкротства. В случае принятия реформы пенсионный возраст будет увеличен на три года и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
https://ria.ru/20241001/frantsija-1975834833.html
https://ria.ru/20250201/protest-1996811942.html
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в мире, симон боливар, панама
В мире, Симон Боливар, Панама
Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией

Полиция Панамы разогнала газом протестующих из-за повышения пенсионного возраста

© AP Photo / Arnulfo FrancoСотрудники полиции Панамы
Сотрудники полиции Панамы - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Arnulfo Franco
Сотрудники полиции Панамы. Архивное фото
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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Протесты студентов и профсоюзов Панамы против реформы фонда социального обеспечения и повышения пенсионного возраста переросли в столкновения с полицией, в которых пострадали десятки человек, силовики применили против манифестантов газ, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы, студенты, высказали свою точку зрения по поводу происходящего события, однако нас проигнорировали. Поэтому мы демонстрируем свою точку зрения таким образом. Улицы наши, и мы продолжим протест", - заявил агентству один из участников манифестации, в ходе которой студенты пытались перекрыть камнями и мусором проспект Симона Боливара, один из крупнейших в панамской столице.
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С прибытием усиленных отрядов полиции, которая забросала студентов газовыми гранатами, перекрытый проспект Боливара был очищен от протестующих в течение 15 минут. Прямых столкновений в этом месте не произошло - манифестанты укрылись в своем кампусе, выходы из него были блокированы полицейским спецназом.
Протесты в различных точках Панама-сити начались утром в среду и продолжались в течение нескольких часов. Одной из самых активных точек стал проспект Бальбоа, где протестующие профсоюзы заняли здание строящейся больницы. В столкновениях с ними пострадали, по сообщениям местной прессы, не менее 15 силовиков, минимум 300 человек были задержаны, прокуратура страны начала расследование в связи с нарушением общественной безопасности.
"Решительно осуждаю использование детской больницы в качестве баррикады для насилия. Это общественный проект, финансируемый из панамских средств, выделяемых на нужды детей, а не предназначенный для использования политическими профсоюзными организациями. Надеюсь, что вся тяжесть закона ляжет на них, и прокуратура примет меры", - написал президент Хосе Рауль Мулино в своем блоге в Х.
По словам протестующих, агрессивный протест вызвали попытки правительства реформировать основной закон о Фонде социального обеспечения, соответствующую реформу внесла на обсуждение в парламенте исполнительная власть страны. Изменения предполагают среди прочего повышение пенсионного возраста на три года, чтобы вывести из кризиса государственную пенсионную систему, находящуюся под угрозой банкротства. В случае принятия реформы пенсионный возраст будет увеличен на три года и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
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В миреСимон БоливарПанама
 
 
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