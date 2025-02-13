https://ria.ru/20250213/panama-1998987382.html

Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией

Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией - РИА Новости, 13.02.2025

Протесты студентов в Панаме переросли в столкновения с полицией

Протесты студентов и профсоюзов Панамы против реформы фонда социального обеспечения и повышения пенсионного возраста переросли в столкновения с полицией, в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:16:00+03:00

2025-02-13T02:16:00+03:00

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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Протесты студентов и профсоюзов Панамы против реформы фонда социального обеспечения и повышения пенсионного возраста переросли в столкновения с полицией, в которых пострадали десятки человек, силовики применили против манифестантов газ, передает корреспондент РИА Новости. "Мы, студенты, высказали свою точку зрения по поводу происходящего события, однако нас проигнорировали. Поэтому мы демонстрируем свою точку зрения таким образом. Улицы наши, и мы продолжим протест", - заявил агентству один из участников манифестации, в ходе которой студенты пытались перекрыть камнями и мусором проспект Симона Боливара, один из крупнейших в панамской столице. С прибытием усиленных отрядов полиции, которая забросала студентов газовыми гранатами, перекрытый проспект Боливара был очищен от протестующих в течение 15 минут. Прямых столкновений в этом месте не произошло - манифестанты укрылись в своем кампусе, выходы из него были блокированы полицейским спецназом. Протесты в различных точках Панама-сити начались утром в среду и продолжались в течение нескольких часов. Одной из самых активных точек стал проспект Бальбоа, где протестующие профсоюзы заняли здание строящейся больницы. В столкновениях с ними пострадали, по сообщениям местной прессы, не менее 15 силовиков, минимум 300 человек были задержаны, прокуратура страны начала расследование в связи с нарушением общественной безопасности. "Решительно осуждаю использование детской больницы в качестве баррикады для насилия. Это общественный проект, финансируемый из панамских средств, выделяемых на нужды детей, а не предназначенный для использования политическими профсоюзными организациями. Надеюсь, что вся тяжесть закона ляжет на них, и прокуратура примет меры", - написал президент Хосе Рауль Мулино в своем блоге в Х. По словам протестующих, агрессивный протест вызвали попытки правительства реформировать основной закон о Фонде социального обеспечения, соответствующую реформу внесла на обсуждение в парламенте исполнительная власть страны. Изменения предполагают среди прочего повышение пенсионного возраста на три года, чтобы вывести из кризиса государственную пенсионную систему, находящуюся под угрозой банкротства. В случае принятия реформы пенсионный возраст будет увеличен на три года и составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

https://ria.ru/20241001/frantsija-1975834833.html

https://ria.ru/20250201/protest-1996811942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, симон боливар, панама