https://ria.ru/20250213/padenie-1998989011.html

В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта - РИА Новости, 13.02.2025

В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

Жители Гомеля в Белоруссии засняли падение неизвестного горящего объекта в воздухе, сообщает RT в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T02:56:00+03:00

2025-02-13T02:56:00+03:00

2025-02-13T08:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Жители Гомеля в Белоруссии засняли падение неизвестного горящего объекта в воздухе, сообщает RT в Telegram-канале. "В сети пишут, что также слышали взрывы и речь может идти об атаке дронов", — говорится в публикации.Отмечается, что официальных комментариев пока не поступало.

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в мире, белоруссия, гомель, происшествия