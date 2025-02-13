https://ria.ru/20250213/osetija-1999002006.html

В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА

В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:04:00+03:00

2025-02-13T07:04:00+03:00

2025-02-13T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - написал Меняйло.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей меняйло, безопасность