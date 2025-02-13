https://ria.ru/20250213/osetija-1999002006.html
В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА
В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:04:00+03:00
2025-02-13T07:04:00+03:00
2025-02-13T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщает глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "В республике объявлен режим беспилотной опасности. Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - написал Меняйло.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность
В Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА
Меняйло: в Северной Осетии объявили угрозу атаки БПЛА