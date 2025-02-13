https://ria.ru/20250213/orban-1999089187.html

Орбан высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине

Орбан высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Орбан высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине

Европа не может просить места за столом переговоров по Украине, его надо было заслужить дипломатией и умелым руководством, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:21:00+03:00

2025-02-13T13:21:00+03:00

2025-02-13T14:15:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 13 фев — РИА Новости. Европа не может просить места за столом переговоров по Украине, его надо было заслужить дипломатией и умелым руководством, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас от лица ЕС и Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании о необходимости продолжения поддержки Киева и о том, что Европа и Украина должны участвовать в любых переговорах."Это заявление — печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент Трамп и президент Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления. Вы не можете просить места за столом переговоров. Вы должны его заслужить! Силой, умелым руководством и мудрой дипломатией", — написал Орбан.Он также назвал морально и политически неприемлемой позицию Брюсселя, который настаивает на продолжении конфликта.Накануне вечером президенты России и США провели телефонные переговоры, продолжавшиеся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.

https://ria.ru/20250212/peregovory-1998823973.html

https://ria.ru/20250213/peskov-1999078226.html

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украина, евросоюз, в мире, виктор орбан, европа, дональд трамп, россия, владимир путин, санкции в отношении россии