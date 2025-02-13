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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/opasnost-1999140662.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.02.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:47:00+03:00
2025-02-13T15:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Третью за день ракетную опасность в Курской области объявили в 12:05 мск, она действовала более трёх часов.
https://realty.ria.ru/20250213/zhile-1999140279.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

На всей территории Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие. Архивное фото
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КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Третью за день ракетную опасность в Курской области объявили в 12:05 мск, она действовала более трёх часов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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