https://ria.ru/20250213/oon-1999086071.html

В ООН готовят резолюцию с призывом к прекращению огня на Украине

В ООН готовят резолюцию с призывом к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

В ООН готовят резолюцию с призывом к прекращению огня на Украине

Члены ООН готовятся представить Генеральной Ассамблее резолюцию с призывом к прекращению огня на Украине, передает агентство Киодо со ссылкой на дипломатический РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:15:00+03:00

2025-02-13T13:15:00+03:00

2025-02-13T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Члены ООН готовятся представить Генеральной Ассамблее резолюцию с призывом к прекращению огня на Украине, передает агентство Киодо со ссылкой на дипломатический источник. "Десятки членов ООН, включая Японию и Францию, готовятся представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи резолюцию, которая будет призывать к прекращению огня на Украине", - говорится в публикации. По данным агентства, в резолюции требуют "немедленного прекращения боевых действий". "Ассамблея, вероятно, примет проект резолюции, в котором также содержится призыв к территориальной целостности Украины, при поддержке большинства... 24 февраля", - отмечает агентство. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250204/oon-1997229056.html

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в мире, россия, украина, япония, владимир путин, оон, нато