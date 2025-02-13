https://ria.ru/20250213/ofis-1999130566.html
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей - РИА Новости, 13.02.2025
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:12:00+03:00
2025-02-13T15:12:00+03:00
2025-02-13T15:12:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
раф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с жилыми модулями и тяжелой техники для разбора завалов. "Как мы уже не раз подчеркивали: никаких жилых модулей (караванов) или тяжелой техники не ввозят в сектор Газа, и нет никакой договоренности на этот счет. Кроме того, в соответствии с соглашением, через КПП "Рафах" в сектор Газа не пропускаются никакие товары вообще", - написал на своей странице в социальной сети X пресс-секретарь канцелярии премьера Омер Достри. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что переговоры с посредниками о продолжении реализации соглашения о перемирии в секторе Газа прошли успешно, а противоборствующие стороны в скором времени должны объявить о приверженности выполнению соглашения. ХАМАС ранее в четверг официально подтвердил приверженность сделке. Телеканал также сообщил, что сегодня в сектор Газа начнут въезжать караваны и тяжелая инженерная техника.
https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей
Офис Нетаньяху опроверг данные о ввозе жилых модулей и тяжелой техники в Газу