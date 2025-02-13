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В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей - РИА Новости, 13.02.2025
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15:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ofis-1999130566.html
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей - РИА Новости, 13.02.2025
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:12:00+03:00
2025-02-13T15:12:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
раф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с жилыми модулями и тяжелой техники для разбора завалов. "Как мы уже не раз подчеркивали: никаких жилых модулей (караванов) или тяжелой техники не ввозят в сектор Газа, и нет никакой договоренности на этот счет. Кроме того, в соответствии с соглашением, через КПП "Рафах" в сектор Газа не пропускаются никакие товары вообще", - написал на своей странице в социальной сети X пресс-секретарь канцелярии премьера Омер Достри. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что переговоры с посредниками о продолжении реализации соглашения о перемирии в секторе Газа прошли успешно, а противоборствующие стороны в скором времени должны объявить о приверженности выполнению соглашения. ХАМАС ранее в четверг официально подтвердил приверженность сделке. Телеканал также сообщил, что сегодня в сектор Газа начнут въезжать караваны и тяжелая инженерная техника.
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в мире, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей

Офис Нетаньяху опроверг данные о ввозе жилых модулей и тяжелой техники в Газу

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с жилыми модулями и тяжелой техники для разбора завалов.
"Как мы уже не раз подчеркивали: никаких жилых модулей (караванов) или тяжелой техники не ввозят в сектор Газа, и нет никакой договоренности на этот счет. Кроме того, в соответствии с соглашением, через КПП "Рафах" в сектор Газа не пропускаются никакие товары вообще", - написал на своей странице в социальной сети X пресс-секретарь канцелярии премьера Омер Достри.
Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что переговоры с посредниками о продолжении реализации соглашения о перемирии в секторе Газа прошли успешно, а противоборствующие стороны в скором времени должны объявить о приверженности выполнению соглашения. ХАМАС ранее в четверг официально подтвердил приверженность сделке. Телеканал также сообщил, что сегодня в сектор Газа начнут въезжать караваны и тяжелая инженерная техника.
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В миреБиньямин НетаньяхуРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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