https://ria.ru/20250213/ofis-1999130566.html

В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей

В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей - РИА Новости, 13.02.2025

В Израиле опровергли информацию о ввозе в Газу жилых модулей

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:12:00+03:00

2025-02-13T15:12:00+03:00

2025-02-13T15:12:00+03:00

в мире

биньямин нетаньяху

раф

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение телеканала "Аль-Джазира", согласно которому в сектор Газа должны начать въезжать грузовики с жилыми модулями и тяжелой техники для разбора завалов. "Как мы уже не раз подчеркивали: никаких жилых модулей (караванов) или тяжелой техники не ввозят в сектор Газа, и нет никакой договоренности на этот счет. Кроме того, в соответствии с соглашением, через КПП "Рафах" в сектор Газа не пропускаются никакие товары вообще", - написал на своей странице в социальной сети X пресс-секретарь канцелярии премьера Омер Достри. Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что переговоры с посредниками о продолжении реализации соглашения о перемирии в секторе Газа прошли успешно, а противоборствующие стороны в скором времени должны объявить о приверженности выполнению соглашения. ХАМАС ранее в четверг официально подтвердил приверженность сделке. Телеканал также сообщил, что сегодня в сектор Газа начнут въезжать караваны и тяжелая инженерная техника.

https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году