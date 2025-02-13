https://ria.ru/20250213/odessa-1999222514.html
В Одессе прогремел взрыв
В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2025
В Одессе прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:25:00+03:00
2025-02-13T19:25:00+03:00
2025-02-13T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Ранее в четверг вечером в восьми областях Украины, в том числе в Одесской, была объявлена воздушная тревога. "В городе слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999218796.html
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В мире, Россия, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины