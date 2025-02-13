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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области за сутки

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.02.2025

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:58:00+03:00

2025-02-13T11:58:00+03:00

2025-02-13T12:50:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 13 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинских войск подверглись: Новая Каховка, Новая Маячка, Счастливое, Великие Копани, Алешки, Горностаевка, Заводовка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины