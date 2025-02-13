https://ria.ru/20250213/obstrel-1999008891.html

Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

ВСУ вели артобстрел при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ, всего было зафиксировано шесть разрывов, сообщило в четверг РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:35:00+03:00

2025-02-13T08:35:00+03:00

2025-02-13T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

магатэ

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ вели артобстрел при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ, всего было зафиксировано шесть разрывов, сообщило в четверг Минобороны РФ.Министерство обороны РФ ранее сообщило в четверг, что срыв ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, и опубликовало кадры, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ."В 10 часов 20 минут при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ противник осуществил ее обстрел из миномета (один разрыв)... В 12 часов 45 минут противник начал артиллерийский обстрел российской колонны. Зафиксировано шесть разрывов (четыре артиллерийских и два минометных)," - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что с 8.45 колонна машин рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, направляющихся для ротации на Запорожскую АЭС, прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи и находилась в 2,4 километра южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.С 8.50 до 9.55 подразделения инженерной разведки, входящие в состав рабочей группы министерства, проверили участок дороги и места непосредственной встречи прибывающих экспертов МАГАТЭ. Одновременно с этим украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 километрах от места встречи в связи с якобы ведущимся там обстрелом.В 10.05 после завершения инженерной разведки российская колонна продолжила движение к месту встречи, о чем был проинформирован координатор встречи от МАГАТЭ. В 11.15 колонна была атакована украинским ударным FPV-дроном, который подорвался в 10-20 метрах от головной машины.В 12.56 в связи с ведущимся артобстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ российская колонна начала движение в обратном направлении. В 13.05 российская колонна очередной раз подверглась атаке четырех FPV-дронов, говорится в заявлении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

https://ria.ru/20250106/mid-1992683303.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины". 2025-02-13T08:35 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магатэ, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия