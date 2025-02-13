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Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 13.02.2025
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08:35 13.02.2025 (обновлено: 09:11 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999008891.html
Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
ВСУ вели артобстрел при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ, всего было зафиксировано шесть разрывов, сообщило в четверг РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:35:00+03:00
2025-02-13T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
магатэ
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ вели артобстрел при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ, всего было зафиксировано шесть разрывов, сообщило в четверг Минобороны РФ.Министерство обороны РФ ранее сообщило в четверг, что срыв ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, и опубликовало кадры, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ."В 10 часов 20 минут при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ противник осуществил ее обстрел из миномета (один разрыв)... В 12 часов 45 минут противник начал артиллерийский обстрел российской колонны. Зафиксировано шесть разрывов (четыре артиллерийских и два минометных)," - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что с 8.45 колонна машин рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, направляющихся для ротации на Запорожскую АЭС, прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи и находилась в 2,4 километра южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.С 8.50 до 9.55 подразделения инженерной разведки, входящие в состав рабочей группы министерства, проверили участок дороги и места непосредственной встречи прибывающих экспертов МАГАТЭ. Одновременно с этим украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 километрах от места встречи в связи с якобы ведущимся там обстрелом.В 10.05 после завершения инженерной разведки российская колонна продолжила движение к месту встречи, о чем был проинформирован координатор встречи от МАГАТЭ. В 11.15 колонна была атакована украинским ударным FPV-дроном, который подорвался в 10-20 метрах от головной машины.В 12.56 в связи с ведущимся артобстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ российская колонна начала движение в обратном направлении. В 13.05 российская колонна очередной раз подверглась атаке четырех FPV-дронов, говорится в заявлении Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
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4.7
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60
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ
В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины".
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магатэ, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Минобороны сообщило подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

ВСУ обстреляли из артиллерии колонну МО РФ около места встречи экспертов МАГАТЭ

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ вели артобстрел при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ, всего было зафиксировано шесть разрывов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ ранее сообщило в четверг, что срыв ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля произошел по вине украинской стороны, и опубликовало кадры, подтверждающие применение киевским режимом 12 февраля ударных беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ.
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"В 10 часов 20 минут при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ противник осуществил ее обстрел из миномета (один разрыв)... В 12 часов 45 минут противник начал артиллерийский обстрел российской колонны. Зафиксировано шесть разрывов (четыре артиллерийских и два минометных)," - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что с 8.45 колонна машин рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, направляющихся для ротации на Запорожскую АЭС, прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи и находилась в 2,4 километра южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.
С 8.50 до 9.55 подразделения инженерной разведки, входящие в состав рабочей группы министерства, проверили участок дороги и места непосредственной встречи прибывающих экспертов МАГАТЭ. Одновременно с этим украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 километрах от места встречи в связи с якобы ведущимся там обстрелом.
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В 10.05 после завершения инженерной разведки российская колонна продолжила движение к месту встречи, о чем был проинформирован координатор встречи от МАГАТЭ. В 11.15 колонна была атакована украинским ударным FPV-дроном, который подорвался в 10-20 метрах от головной машины.
В 12.56 в связи с ведущимся артобстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ российская колонна начала движение в обратном направлении. В 13.05 российская колонна очередной раз подверглась атаке четырех FPV-дронов, говорится в заявлении Минобороны РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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