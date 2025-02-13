Рейтинг@Mail.ru
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 13.02.2025 (обновлено: 15:35 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС, сообщило... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:23:00+03:00
2025-02-13T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
магатэ
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999006879_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_011485013dcaec58a87a29a5572bb5da.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС, сообщило ведомство."Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)", — говорится в релизе.В результате обстрелов и ударов FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны."Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", — отметили в министерстве.Минобороны подчеркнуло, что полностью выполнило все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ:Процесс начался штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ заблокировали ВСУ. Российские бойцы несколько часов ждали их в условленном месте под ударами БПЛА, но те так и не появились. По этой причине приняли решение отозвать группу.При возвращении колонна, в которой находились представители МАГАТЭ, собиравшиеся покинуть ЗАЭС, вновь подверглась ударам дронов и минометному обстрелу.О срыве ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС стало известно накануне. Утром в среду украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, они работают в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.
https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html
https://ria.ru/20250212/energodar-1998851498.html
https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html
россия
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ
В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины".
2025-02-13T08:23
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999006879_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f78a86884c5fc2bc8f9ee8a87442e74f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), магатэ, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ

ВСУ 12 раз обстреляли машины МО РФ, сопровождавшие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС, сообщило ведомство.
"Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)", — говорится в релизе.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Вчера, 23:16
В результате обстрелов и ударов FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны.
"Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", — отметили в министерстве.
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
ВСУ около 50 раз атаковали Энергодар с начала года
Вчера, 14:07
Минобороны подчеркнуло, что полностью выполнило все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ:
  • обеспечило подготовку к ротации;
  • предоставило гарантии безопасности и конкретную схему перемещений;
  • направило группу для встречи экспертов.
Процесс начался штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ заблокировали ВСУ. Российские бойцы несколько часов ждали их в условленном месте под ударами БПЛА, но те так и не появились. По этой причине приняли решение отозвать группу.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС
21 ноября 2024, 19:17
При возвращении колонна, в которой находились представители МАГАТЭ, собиравшиеся покинуть ЗАЭС, вновь подверглась ударам дронов и минометному обстрелу.
О срыве ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС стало известно накануне.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атак ВСУ.

Утром в среду украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, они работают в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МАГАТЭВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала