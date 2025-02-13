Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
ВСУ 12 раз обстреляли машины МО РФ, сопровождавшие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС, сообщило ведомство.
"Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)", — говорится в релизе.
В результате обстрелов и ударов FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны.
"Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", — отметили в министерстве.
Минобороны подчеркнуло, что полностью выполнило все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ:
- обеспечило подготовку к ротации;
- предоставило гарантии безопасности и конкретную схему перемещений;
- направило группу для встречи экспертов.
Процесс начался штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ заблокировали ВСУ. Российские бойцы несколько часов ждали их в условленном месте под ударами БПЛА, но те так и не появились. По этой причине приняли решение отозвать группу.
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При возвращении колонна, в которой находились представители МАГАТЭ, собиравшиеся покинуть ЗАЭС, вновь подверглась ударам дронов и минометному обстрелу.
О срыве ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС стало известно накануне.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. С начала спецоперации ЗАЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
Утром в среду украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, они работают в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.