https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html

Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ

Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ

ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС, сообщило... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:23:00+03:00

2025-02-13T08:23:00+03:00

2025-02-13T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

магатэ

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

энергодар

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ВСУ в среду нанесли более десяти ударов по колонне машин рабочей группы Минобороны, сопровождавшей экспертов МАГАТЭ перед ротацией на Запорожской АЭС, сообщило ведомство."Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)", — говорится в релизе.В результате обстрелов и ударов FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны."Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны", — отметили в министерстве.Минобороны подчеркнуло, что полностью выполнило все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины" в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ:Процесс начался штатно, но затем движение представителей МАГАТЭ заблокировали ВСУ. Российские бойцы несколько часов ждали их в условленном месте под ударами БПЛА, но те так и не появились. По этой причине приняли решение отозвать группу.При возвращении колонна, в которой находились представители МАГАТЭ, собиравшиеся покинуть ЗАЭС, вновь подверглась ударам дронов и минометному обстрелу.О срыве ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС стало известно накануне. Утром в среду украинские беспилотники атаковали автомобильную стоянку в Энергодаре и территорию вблизи ЗАЭС — не более чем в 300 метрах от реактора, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам специалистов, объекты на станции не пострадали, они работают в прежнем режиме, нарушений пределов и условий безопасности не отмечалось.

https://ria.ru/20250212/zaes-1998975231.html

https://ria.ru/20250212/energodar-1998851498.html

https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html

россия

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ В Минобороны говорят, что со своей стороны выполнили все обязательства по безопасности и созданию "режима тишины". 2025-02-13T08:23 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), магатэ, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область, энергодар, запорожская аэс